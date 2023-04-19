Тегеран, 19 апреля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал Израилю «жесткий ответ» в случае каких-либо действий с израильской стороны против Тегерана. Он заявил об этом 19 апреля в ходе обращения на параде по случаю Дня вооружённых сил страны, его слова цитирует Tehran Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Эбрахим Раиси

«Враги, особенно сионистский режим, получили сообщение о том, что малейший шаг против страны вызовет суровую реакцию со стороны вооружённых сил и будет сопровождаться разрушением Хайфы и Тель-Авива», — сказал он.

Раиси также потребовал от США покинуть Ближний Восток и добавил, что иранская армия «горячо жмёт руку» странам региона, которые заинтересованы в обеспечении безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что считает недопустимым укрепление иранских позиций у границ страны. Также он пообещал «выдавить» оттуда военных армии Ирана в случае необходимости.