Лондон, 19 апреля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск не даст Киеву результатов, конфликт на Украине продолжится в 2024 году. Об этом 19 апреля заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, его слова цитирует газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Я с оптимизмом смотрю на то, что [произойдёт в зоне боевых действий] между этим и следующим годом. Я думаю, Украина сохранит импульс и позицию силы», — сказал он.

Уоллес добавил, что странам Запада нужно придерживаться реалистической позиции, что «не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля подполковник Вооружённых сил Британии Стюарт Кроуфорд заявил, что украинские войска становятся легкой добычей на фоне того, как у ВСУ заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что средства ПВО Украины практически выведены из строя.