Лондон, 19 апреля 2023, 07:58 — REGNUM Украинские войска становятся легкой добычей на фоне того, как у ВСУ заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), написал подполковник Вооружённых сил Британии Стюарт Кроуфорд в статье для издания Express.

ПВО Skynex
ПВО Skynex
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он предупредил, что средства ПВО Украины практически выведены из строя. Офицер призвал Запад действовать как можно скорее, иначе Киев и его союзники «столкнутся с последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM 18 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам Североатлантического альянса с призывом направить ВСУ «еще больше» вооружений, несмотря на то, что они уже оказали существенную военную помощь Украине.