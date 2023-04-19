Express: британский офицер Стюарт указал на проблему для ВСУ из-за иссякающего запаса ракет для ПВО

Лондон, , 07:58 — REGNUM Украинские войска становятся легкой добычей на фоне того, как у ВСУ заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), написал подполковник Вооружённых сил Британии Стюарт Кроуфорд в статье для издания Express.

ПВО Skynex Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он предупредил, что средства ПВО Украины практически выведены из строя. Офицер призвал Запад действовать как можно скорее, иначе Киев и его союзники «столкнутся с последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM 18 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к странам Североатлантического альянса с призывом направить ВСУ «еще больше» вооружений, несмотря на то, что они уже оказали существенную военную помощь Украине.