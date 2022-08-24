Наступил 420-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. 19 апреля обнародована информация о разрушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) школы в Снигиревском районе Херсонской области. Учебное заведение в селе Васильевка пострадало при попытке украинской армии отразить удары российских войск ракетами С-300, сообщил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов. По его словам, также снаряды упали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка.

В беседе с РИА Новости Юрий Барбашов пояснил, что, признавая факт падения ракет С-300, ВСУ утверждают: их выпустили российские войска. Свидетельством того, что речь идёт об информационной кампании, является факт активного распространения в Сети фотографий разрушений в Снигиревском районе. Это происходит, несмотря на существующий запрет гражданам Украины обнародовать результаты попаданий со стороны российской армии.

Одной из самых горячих точек СВО на донецком направлении является Артёмовск. Только за одни сутки там были уничтожены свыше 290 военнослужащих и наёмников. Советник врио главы ДНР Ян Гагин известил, что силы РФ контролируют около 90 процентов города.

Накануне стало известно о применении против позиций ВСУ в Артёмовске термобарической бомбы ОДАБ-500ПМ, от которой нельзя спрятаться в окопе или блиндаже. Украинская армия тем временем в целях экономии начала использовать надувные танки. По данным газеты The Economist, ложные цели шьют из нейлоновой ткани, которая дешевле в производстве, макет легкий и его можно переносить в рюкзаке. Известно, что надувные макеты могут имитировать также полевую артиллерию, минометы, пулеметы.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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