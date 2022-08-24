19 Апреля
 
7:29

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» Воздушно-десантных войск  продолжают поддерживать штурмовые отряды «Вагнер» на артёмовском направлении, информирует Минобороны РФ.

Точным огнем из орудия артиллеристы-десантники разгромили обнаруженную разведкой группу противника, не позволявшей продвигаться нашим штурмовым подразделениям. Украинские боевики расположились в одном из домов в жилой многоэтажной застройке. Уже первым залпом без пристрелки российские артиллеристы поразили цель. Последующими выстрелами батарея уничтожила технику противника.

За работой артиллеристов в режиме реального времени следят операторы комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Они передают на огневую позицию данные о результатах стрельбы.

7:27

Украинские военные практически истратили запас ракет ПВО, что сделало их легкой добычей для российской армии, пишет в статье для Express британский подполковник Стюарт Кроуфорд.

«Система противовоздушной обороны Украины практически выведена из строя, и надежды на пополнение запасов нет. Запад должен действовать быстро, иначе может столкнуться с последствиями", — отметил офицер.

7:26

МИД Украины отозвал для консультаций своего посла из Белоруссии

Решение об отзыве своего посла из Белоруссии для консультаций принял МИД Украины после встречи в Минске белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Об этом сказано в опубликованном 18 апреля заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

7:25

Выносивший Яценюка с трибуны Рады бывший депутат Барна убит в зоне СВО

Бывший народный депутат Украины Олег Барна убит в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил спикер Объединённого пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский, сообщил «Донбасс Сегодня».

7:24

Британки пожаловались на разрушающих семьи беженок с Украины

Жалобы на украинских беженок, разрушающих семьи и уводящих чужих супругов, всё чаще поступают от жительниц Великобритании. Об этом 18 апреля пишет издание The Daily Mail.

Как рассказала изданию британка Эмма Нисигаки, участница программы «Дома для Украины», она знает более десятка женщин, у которых мужья заводили романы с украинскими беженками, которые жили с ними под одной крышей.

7:23

«Я сказал: призовут — пойду», — вспоминает российский боец из Зеленограда. Сразу после мобилизации его отправили в учебный центр для прохождения боевой подготовки. Ее качество военнослужащий оценивает крайне высоко: «Подготовку проходил отлично. С утра до вечера — стрельбы, тактика, медицина. Всё, что требуется, — всё преподавали и всему учили и день, и ночь».

Боец отлично обеспечен и готов выполнить поставленную задачу: «То, что требуется, — всё выдали: теплую одежду, нательное белье, сапоги, рацию, бронежилет, каску, оружие. Все выдали. Все отлично. Готовы и морально, и духовно, и физически».

Минобороны РФ.

7:21

На купянском направлении уничтожили две группы украинских диверсантов

Вооружённые силы России обнаружили и уничтожили за сутки две группы украинских диверсантов на купянском направлении, сообщил журналистам офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«В течение дня на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — сказал военнослужащий, доклад которого приводит РИА Новости.

7:21

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют надувные макеты танков в целях экономии, об этом стало известно британскому изданию The Economist.

Отмечается, что в условиях постоянной разведки при помощи беспилотников такие ложные цели имеют ряд преимуществ и позволяют сэкономить на западных вооружениях.

7:20

Пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, в результате которых российские артиллеристы уничтожили в Херсоне военную технику и живую силу украинских боевиков, сообщил РИА Новости активист подполья на видео, переданном из города.

7:19

Российские военные применили против ВСУ термобарическую бомбу

Российские военные применили против позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске термобарическую бомбу ОДАБ-500ПМ, сообщил Telegram-канал Fighter bomber.

7:19

Украинские силовики строили часть укреплений в Артемовске для создания видимости хорошо подготовленной обороны города, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".

По его словам, основными укреплениями для обороны у ВСУ становились жилые многоэтажные дома и частный сектор, а линии окопов и построенные укрепления делались больше для видимости, так как украинские войска не вели бой оттуда.

7:17

Мирные жители в Артемовске отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и оставались ждать российские силы, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".

"Два пацана маленьких, одному – шесть, другому – восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас", - сказал он.

7:17

США заявили о желании обсудить стратегическую стабильность с Россией и КНР

Американские власти хотят провести переговоры с Россией и Китаем по теме стратегической стабильности, но пока не удалось наладить контакты по этому поводу, заявила глава национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби 18 апреля в ходе слушаний комитета по международным делам сената Конгресса Соединенных Штатов.

7:15

Один из командиров украинской армии, который носит позывной Дикий, является целью пророссийской подпольной организации «Русский Херсон». Такое заявление сделал один из членов группировки.

«Для начала мы выследили одного из нацистских командиров с позывным Дикий», — заявил представитель подполья. Видео с его заявлением было опубликовано агентством РИА Новости.

7:14

Вашингтон уведомил Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС

Техническая информация, относящаяся к ядерной сфере и подлежащая экспортному контролю со стороны американских властей, находится на Запорожской АЭС. Об этом предупредило корпорацию «Росатом» министерство энергетики США, сообщил 18 апреля телеканал CNN.

7:13

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли новую попытку прорыва в Запорожской области. Об этом сообщают «Военная хроника» и военкоры «Русской Весны» во вторник вечером со ссылкой на информацию, поступающую от источников в зоне спецоперации.

7:13

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое готовит Киев. Об этом он высказался в беседе с газетой The New York Times.

Уоллес оценил успех будущего контрнаступления ВСУ и выразил в нем уверенность. При этом он спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2024 году.

7:12

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание военкомата в городском округе Новозыбков.

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Здание получило повреждения, в нем выбило стекла. На месте происшествия работают оперативные службы.

7:11

Начавшееся весеннее половодье грозит Украине немалыми убытками, кроме того, под угрозой может оказаться и будущий урожай, пишет издание «Страна. ua».

«На Украине — рекордное половодье. Страну в буквальном смысле заливает», — говорится в статье. По данным «Укргидроэнерго», в этом году уровень воды почти на метр превышает прошлогодние показатели, при этом паводок начался еще зимой, а на смену ему пришло весеннее половодье.

«Подобное явление происходит раз в десять лет. Большая вода была также весной 2013 года», — приводит издание заявление ведомства.

7:10

Лавров предупредил Венесуэлу о способности США обманывать в любой момент

США могут обмануть в любой момент, и это общеизвестно. Такое заявление сделал 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

7:10

ВСУ разрушили ракетами С-300 школу в Херсонской области и обвинили Россию

Украинская ПВО, пытаясь отразить удары российских войск по военным объектам ВСУ, попала ракетами С-300 по школе в Снигиревском районе Херсонской области, и Киев попытался переложить вину за это на ВС России. Такое заявление сделал 19 апреля глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов в беседе с РИА Новости.

7:07

Генсек ООН удивился, что Киев не согласовал с ним церемонию награждения

Удивление генсека ООН Антониу Гутерриша вызвало решение Киева проводить церемонию награждения женщин-военнослужащих без согласования с ним. Об этом 18 апреля сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в беседе с РИА Новости.

7:07

Главное о специальной военной операции на Украине за 18 апреля 2023 года.

  • Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

  • На донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска.

  • В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

Минобороны РФ.