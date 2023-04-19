Вашингтон, 19 апреля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Американские власти хотят провести переговоры с Россией и Китаем по теме стратегической стабильности, но пока не удалось наладить контакты по этому поводу, заявила глава национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Джилл Хруби 18 апреля в ходе слушаний комитета по международным делам сената Конгресса Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она отметила, что Вашингтон сейчас разрабатывает технологии верификации новейших систем вооружений. По словам Хруби, эта методика будет нужна после того, как США смогут подключиться к переговорам с Россией и Китаем.

Глава управления также рассказала, что Вашингтон и его союзники наращивают деятельность, касающуюся программы нераспространения ядерного оружия, и расширяют список участвующих в ней государств. Она добавила, что в перечень таких стран включена и Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что пока не прослеживаются возможности для восстановления диалога между РФ и США по вопросам стратегической стабильности.