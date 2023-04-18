Экоактивисты пообещали крупную «волну восстания» в Вене в мае
Вена, 18 апреля 2023, 23:57 — REGNUM Экологическое движение Letzte Generation («Последнее поколение») решило провести в мае «волну восстания» в австрийской столице Вене, чтобы заставить власти Австрии принять меры по защите климата, сообщает портал Vienna. at со ссылкой на представителя организации.
По его словам, активисты собираются блокировать основные транспортные пути в городе в течение как минимум трех недель. Акция должна начаться 2 мая. Кроме того, представитель Letzte Generation заявил, что для участия в протестах в Вене записалось около 800 активистов.
Запланированная «Последним поколением» акция в Вене является уже третьей по счету. В январе и феврале экоактивисты также на несколько недель блокировали движение транспорта по австрийской столице.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля немецкая газета Welt am Sonntag написала о том, что Letzte Generation собирается с 19 апреля на две недели блокировать Берлин в рамках масштабной акции протеста.