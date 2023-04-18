Движение Letzte Generation предупредило о крупной «волне восстания» в Вене в мае

Вена, , 23:57 — REGNUM Экологическое движение Letzte Generation («Последнее поколение») решило провести в мае «волну восстания» в австрийской столице Вене, чтобы заставить власти Австрии принять меры по защите климата, сообщает портал Vienna. at со ссылкой на представителя организации.

Вена Bwag

По его словам, активисты собираются блокировать основные транспортные пути в городе в течение как минимум трех недель. Акция должна начаться 2 мая. Кроме того, представитель Letzte Generation заявил, что для участия в протестах в Вене записалось около 800 активистов.

Запланированная «Последним поколением» акция в Вене является уже третьей по счету. В январе и феврале экоактивисты также на несколько недель блокировали движение транспорта по австрийской столице.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля немецкая газета Welt am Sonntag написала о том, что Letzte Generation собирается с 19 апреля на две недели блокировать Берлин в рамках масштабной акции протеста.