В США назвали следующие недели критичными для Украины
В Белом доме считают, что следующие недели будут критичными для Украины
Вашингтон, 18 апреля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. В США считают, что ситуация на Украине в предстоящие недели станет критичной. При этом в Белом доме не оставят Киев без помощи. О том, что Украину постараются обеспечить всем необходимым, для того чтобы она справилась со сложной ситуацией, сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.
«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — приводит слова Кирби CNN.
Ранее о том, что Запад готовится к использованию Россией любых инструментов при вероятном контрнаступлении ВСУ, сообщила газета The Guardian. По данным издания, британские официальные лица на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают ответных мер от России и «должны быть готовы».
О том, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля, сообщил 17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы.