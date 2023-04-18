Вашингтон, 18 апреля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. В США считают, что ситуация на Украине в предстоящие недели станет критичной. При этом в Белом доме не оставят Киев без помощи. О том, что Украину постараются обеспечить всем необходимым, для того чтобы она справилась со сложной ситуацией, сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критичны для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что мы передаем им те возможности, которые им понадобятся», — приводит слова Кирби CNN.

Ранее о том, что Запад готовится к использованию Россией любых инструментов при вероятном контрнаступлении ВСУ, сообщила газета The Guardian. По данным издания, британские официальные лица на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают ответных мер от России и «должны быть готовы».

О том, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля, сообщил 17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы.