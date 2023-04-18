Лондон, 18 апреля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Запад готовится к тому, что Москва использует любые инструменты на вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Британские официальные лица на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают от России ответных действий и «должны быть готовы» к крайним мерам на фоне ее усилий удержать украинскую территорию», — говорится в статье.

Среди таких мер в материале называются ядерные угрозы и кибератаки.

В статье говорится, что британские официальные лица на саммите глав МИД G7 в Японии заявили, что ожидают ответных мер от России и «должны быть готовы». В Британии также заявили, что на переговорах состоялся «открытый обмен мнениями» о подходе к конфликту на Украине, в том числе о перспективах прекращения войны, которая, по словам премьера Риши Сунака, в конечном итоге будет за столом переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил 17 апреля, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. В одном из документов представлена подробная информация о технике, поставленной Киеву, график поставок, сведения об обучении украинских бойцов. При этом, на каком направлении линии фронта начнётся контрнаступление и какие населённые пункты ВСУ собираются взять под свой контроль, не уточняется. В документах только говорится, что контратака будет осуществляться 10-м украинским корпусом, состоящим из девяти бригад.