Мадрид, 18 апреля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Заявления ряда стран Восточной Европы о том, что помощь Киеву небезгранична, показывают, что безоговорочной поддержки Украины не существует, сообщает El Pais.

Сергей Корсун ИА REGNUM Удар в спину Украине

В материале «Зерновой кризис вскрывает трещины в безоговорочной поддержке Украины Восточной Европой» приводится пример Варшавы, возглавившей инициативу по ограничению экономической помощи Киеву. Польша уже показала Украине, что свои экономические интересы ей важнее, отметила газета.

Польские власти 15 апреля объявили, что запрещают на время (до 30 июня) ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы защитить своих сельхозпроизводителей от падения цен. По словам главы правительства республики Матеуша Моравецкого, Польша готова оставаться страной — транзитёром зерна, но не покупателем.

В Киеве по поводу решения выразили сожаление. Об аналогичном решении объявили в Венгрии и Словакии. Обсуждаются подобные планы и в руководстве Болгарии.