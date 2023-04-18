Российский боец рассказал, что украинские войска заминировали в Артёмовске большинство домов

Артемовск, , 13:51 — REGNUM Военные ВСУ заминировали большинство домов в Артёмовске и не смогли подорвать многие из них во время отхода. Об этом 18 апреля рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Многие здания были также заминированы, но не успели украинцы активировать их (взрывные устройства) грубо говоря. В каждом доме есть свои «подарки», потому что те, кто хотел это сделать (активировать подрыв), они уничтожены», — приводит его слова РИА Новости.

Военный отметил, что множество домов были подорваны ВСУ при отходе и просто перед приближением штурмующих их позиции российских сил.

«Перед нами была полноценная девятиэтажка, когда мы, может, метров за 800 были отсюда, при отходе противник просто подорвал её, и она просто сложилась», — пояснил он.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля американское издание Newsweek сообщило, что разведка США следит за ситуацией вокруг Артёмовска и предполагает, что город будет взят российскими силами. Журналисты издания отметили, что это будет для Киева «психологическим ударом».

ВС России продолжают спецоперацию на Украине, которая была начата 24 февраля 2022 года. Как неоднократно подчеркивали российские высокопоставленные официальные лица, Москва продолжит её до выполнения всех поставленных задач.