Пашинян выдвинул Азербайджану условие для договора о мире

Ереван, , 12:18 — REGNUM Мирный договор Армении с Азербайджаном возможен, если обе стороны взаимно признают территориальную целостность, заявил 18 апреля глава армянского правительства Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, необходимо, чтобы обе республики «чётко, без двусмысленностей и подводных камней» признали территориальную целостность друг друга и обязались и в будущем не предъявлять территориальных претензий.

«Я подтверждаю, что Республика Армения полностью признаёт территориальную целостность Азербайджана, и мы ожидаем, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорию Армянской ССР Республикой Армения», — заявил Пашинян.

По его словам, власти Азербайджана должны признать Армению как «территорию площадью 29,8 тыс. квадратных километров». Он уточнил, что Армения должна быть признана в границах Армянской ССР, в рамках которой республика получила независимость в 1991 году.

Пашинян добавил, что для реализации договора необходимы международные механизмы, гарантирующие мирное соглашение. Без таких гарантий новая война может вспыхнуть уже на следующий день после подписания соглашения.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали два трёхсторонних заявления об урегулировании ситуации на границе двух республик Закавказья. Первое (от 9 ноября 2020 года) касалось прекращения огня в Нагорном Карабахе, второе — разблокировки транспортных коридоров (от 11 января 2021 года).

Несмотря на это на границе двух республик периодически происходит обострение обстановки. 11 апреля азербайджанское минобороны заявило о гибели троих военных в перестрелке на границе с Арменией. Со своей стороны Ереван обвиняет Баку в нарушении режима прекращения огня.