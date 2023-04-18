Москва, 18 апреля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) продолжат заморозку российских активов, находящихся в зоне их юрисдикции, до прекращения военных действий и разрешения конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав министерств иностранных дел стран G7, принятом 18 апреля по итогам их встречи в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешён конфликт, связанный с нарушением Россией сувернитета и территориальной целостности Украины», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что любое урегулирование конфликта должно гарантировать выплату российской стороной необходимых компенсаций за причинённый ею ущерб.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что страны «Большой семёрки» в будущем будут предпринимать новые меры и ужесточать санкции против России, а также препятствовать попыткам обхода уже введённых санкций.

В начале апреля министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявлял, что российская сторона ведёт активную работу над разблокировкой своих активов за рубежом. При этом, по его словам, в России до сих пор остаются замороженные активы западных стран.