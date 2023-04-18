Токио, 18 апреля 2023, 07:12 — REGNUM Политику жёстких санкций в отношении России и поддержку Украины намерены продолжать страны «Группы семи» (G7). Об этом заявил 18 апреля на пресс-конференции по итогам трехдневной министерской встречи глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

Министры иностранных дел G7
Министры иностранных дел G7
U.S. Department of State

«Мы смогли провести обстоятельный обмен мнениями по различным международным вопросам. В частности, относительно ситуации на Украине, мы подтвердили намерение продолжать жесткие антироссийские санкции и поддержку Украины», — указал Хаяси.

Кроме того, в принятом 18 апреля совместном заявлении глав МИД стран G7 отмечается, что стороны «в самых жёстких выражениях» осудили Россию и призвали к выводу с территории Украины всех российских сил и оборудования «немедленно и без каких-либо условий».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД G7 договорились продолжать оказание поддержки Украине и сохранять антироссийские санкции.