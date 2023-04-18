Главы МИД G7 подтвердили намерение продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины

Токио, , 07:12 — REGNUM Политику жёстких санкций в отношении России и поддержку Украины намерены продолжать страны «Группы семи» (G7). Об этом заявил 18 апреля на пресс-конференции по итогам трехдневной министерской встречи глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

Министры иностранных дел G7 U.S. Department of State

«Мы смогли провести обстоятельный обмен мнениями по различным международным вопросам. В частности, относительно ситуации на Украине, мы подтвердили намерение продолжать жесткие антироссийские санкции и поддержку Украины», — указал Хаяси.

Кроме того, в принятом 18 апреля совместном заявлении глав МИД стран G7 отмечается, что стороны «в самых жёстких выражениях» осудили Россию и призвали к выводу с территории Украины всех российских сил и оборудования «немедленно и без каких-либо условий».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МИД G7 договорились продолжать оказание поддержки Украине и сохранять антироссийские санкции.