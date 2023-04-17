Вашингтон, 18 апреля, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Вариант отправки Украине истребителей четвертого поколения F-16 не рассматривается администрацией США. Об этом 17 апреля заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Этот вариант по-прежнему не стоит на повестке дня», — уточнил Кирби.

Как пояснил представитель Белого дома, в краткосрочной перспективе Вашингтон совместно с союзниками планирует сконцентрировать усилия на отправке Киеву вооружений, которые будут нужны Украине в ближайшие недели и месяцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, а на поставку Киеву истребителей F-16 понадобится полтора года в случае, если такое решение будет принято властями страны.