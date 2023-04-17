Москва, 18 апреля, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Концерт казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), запланированный в подмосковном Crocus City Hall, призвали отменить интернет-пользователи в связи с поддержкой исполнителем Украины. Одним из первых призыв отменить выступление рэпера опубликовал 17 апреля журналист и музыкант Аким Апачев в своём Telegram-канале.

Sabyrzhan.makhambetzhan Jah Khalib

Концерт Jah Khalib запланирован на 23 апреля в Crocus City Hall. По мнению Апачева, концерт следует отменить, так как «враг остается врагом, он не может резко стать союзником ради концерта в Москве». В качестве аргумента Апачев приложил коллаж из афиши рэпера Jah Khalib и его же заявления в соцсети, где рэпер пишет о поддержке Украины и о своей любви к украинцам.

Кроме того, Апачев, по его словам, направил запрос главе Министерства культуры Ольге Любимовой на отмену концертов Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в России.

«Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России, по факту поддержки террористической украинской армии и возможное спонсирование ВСУ этим «артистом». Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог», — уточнил Апачев.

Комментаторы поддержали инициативу Апачева. Сам рэпер Jah Khalib никак не комментировал начавшуюся против него акцию. При этом у Jah Khalib запланированы концерты не только в Подмосковье, но и в Санкт-Петербурге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявили в ставропольском министерстве культуры, пока вопрос об отмене концерта рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) не стоит. Скандал вокруг концерта в Ставрополе начался после жалоб местных активистов, потребовавших отменить мероприятие из-за позиции артиста по спецоперации на Украине.