Хартум, 17 апреля, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Силы быстрого реагирования Судана обстреляли в суданской столице Хартуме бронированный автомобиль посольства США в этой африканской стране, передал 17 апреля телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

fotobias Треснувшее стекло

Они утверждают, что стрельба велась намеренно. Собеседники журналистов также сообщили, что нападавшие выпустили в направлении автомобиля «около сотни пуль». В результате инцидента никто из дипломатов не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане вспыхнули бои, участниками которой стали армия и спецназ, обвинившие друг друга в нападении на свои штабы. В ходе столкновений погибли 97 человек и еще 365 пострадали.

В числе жертв противостояния оказались трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Они работали в городе Кабкабия (провинция Северный Дарфур). Миссия организации в республике объявила о прекращении деятельности после гибели своих сотрудников.

17 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал о том, что в Судане напали на главу миссии Евросоюза в указанной стране.