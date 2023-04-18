Херсон, 18 апреля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В этом году задания «Диктанта Победы», впервые переведут на шесть иностранных языков. В акции, которую организует «Единая Россия», Российское военно-историческое общество и ряд общественных организаций, смогут участвовать россияне, а также носители сербского, испанского, китайского, английского, немецкого и французского языков, проживающие более чем в 40 странах мира.

ER. RU Акцию уже в пятый раз будут сопровождать «Волонтеры Победы»

Александр Хинштейн, координатор партпроекта ЕР «Историческая память», глава комитета ГД РФ по информационной политике, сообщил, что в этом году откроется свыше 22 тысяч площадок «Диктанта Победы», и это является рекордом на фоне показателей предыдущих лет.

Также он отметил факт ежегодного роста количества площадок в регионах и повышение интереса участников диктанта к истории России. Это свидетельствует о том, что вопросы сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Родины небезразличны гражданам. Темы, затронутые в текстах диктанта, — очень актуальны.

Ставрополье и Кубань, а также Московская, Самарская и Тульская области вошли в число лидеров по количеству площадок «Диктанта Победы». Более 120 площадок откроются в Донбассе.

Александр Хинштейн также заявил о принципиальной важности привлечения жителей новых российских регионов к «Диктанту Победы».

Принять участие в акции можно не только очно, но и в формате онлайн — на портале диктантпобеды. рф. Участники должны будут ответить на 25 вопросов — 20 по общей военно-исторической тематике и 5 по региональной. Авторами вопросов для региональной части акции стали историки и участники общественных патриотических объединений из 18 государств. В 2023 году в акции впервые примет участие Шри-Ланка.

Ольга Занко, зампредседателя комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, рассказала, что акцию уже в пятый раз будут сопровождать «Волонтеры Победы» — не только в России, но и в других странах. Планируется привлечь к работе около 20 000 волонтеров, которые окажут помощь в проведении «Диктанта Победы» в четырех новых российских регионах. Большую роль играет то, что в этом году в числе прочего вопросы будут касаться Нюрнбергского процесса, а также тем прорыва блокады Ленинграда и освобождения Донбасса от нацистов.

По данным сайта ЕР, «Диктант Победы» проведут 27 апреля. Московский Музей Победы по традиции станет главной площадкой акции.