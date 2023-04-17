Москва, 17 апреля, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Действующее правительство Грузии не пойдёт на провокации Запада и не станет участвовать в украинском конфликте путём открытия второго фронта. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал эксперт Фонда стратегической культуры, политолог Андрей Арешев, оценивая слова американского экс-разведчика Скотта Риттера о намерении Запада втянуть Грузию в военный конфликт с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Нынешнее правительство республики показало свою адекватность и понимает, чем может быть чревато для республики участие в конфликте на Украине. Поэтому действующая грузинская власть не будет обострять ситуацию в столкновении России и Украины», — уверен политолог.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Риттер заявил, что Западу нужно, чтобы Грузия атаковала Абхазию и таким образом отвлекла Москву от СВО, открыв второй фронт у российских границ. По мнению Арешева, только смена действующего правительства и последующая дестабилизация ситуации способна подтолкнуть Грузию к такому.

«Если беспорядки в республике увенчаются успехом, то прежде всего сама Грузия придёт в непредсказуемое состояние. Если новой возможной власти прикажут открывать фронт, то она может пойти на эту провокацию. Но вряд ли пойдут атаковать Абхазию. Опыт 2008 года хорошо усвоен», — объяснил эксперт.

До этого планы Запада по вовлечению Грузии в военный конфликт на Украине прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что Россия видит попытки противника в привлечении новых союзников и учитывает это в стратегическом планировании.

Столкновения оппозиционеров с полицией обострились в Грузии после принятия властями закона об иноагентах. Протестующие требовали отозвать законопроект, и, несмотря на согласие властей последовать требованиям, ситуация осталась напряжённой.