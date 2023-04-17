Берлин, 17 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Предстоящей зимой Германия может столкнуться с дефицитом газа. Такой прогноз 17 апреля в интервью газете Handelsblatt сделал глава Федерального сетевого агентства (регулятора) ФРГ Клаус Мюллер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

При этом он подчеркнул, что в настоящее время условия несколько лучше, чем в прошлом году, но стоит хорошо подготовиться к зиме.

«Нехватка газа не исключена предстоящей зимой», ― указал глава Федерального сетевого агентства.

Даже заполненные на 100% газохранилища не позволят Германии пережить все зимние месяцы, добавила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм. По её словам, благодаря газохранилищам страна может «пережить холодной зимой всего около двух месяцев».

Издание называет пять причин, которые могут вызвать дефицит газа в Германии. В частности, это недостаточное сокращение потребления голубого топлива жителями и компаниями. Также свою роль может сыграть и то, что следующая зима будет гораздо холоднее прошедшей. Третий фактор риска связан с тем, что Китай может увеличить закупки газа у ФРГ. Кроме того, Германия должна снабжать газом Восточную Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава регулятора — Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия сможет заполнить свои газохранилища к следующей зиме без поставок российского газа. По его словам, зима заканчивается, а запасы газа в стране относительно большие. Газохранилища полностью заполнились 14 ноября 2022 года, по состоянию на утро 28 марта уровень заполнения составлял 64,3%.

Германия не получает российский трубопроводный газ после диверсии на газопроводе «Северный поток». Кроме того, решение сократить зависимость от поставок энергоресурсов из РФ власти ФРГ приняли после начала российской спецоперации на Украине.