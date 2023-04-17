В Подмосковье потребовали отменить концерт Варум из-за критики спецоперации
Активисты движения «Внуки» призвали Воробьёва отменить концерт Варум в Подмосковье из-за критики СВО
Красногорск, 17 апреля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Общественники потребовали отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), запланированный на конец апреля в Crocus City Hall в Красногорске. С такой просьбой к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратились представители общественного движения «Внуки». Об этом сообщило издание «Абзац».
Поводом для такого призыва послужили высказывания исполнительницы против российской спецоперации на Украине. Кроме того, общественники напомнили, что Варум постоянно проживает за рубежом, а концертную деятельность для заработка ведёт исключительно в России.
«Движение «Внуки» считает недопустимым и аморальным позволять Варум и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ», — говорится в обращении.
Сама певица пока не прокомментировала призыв общественников.
Концерт Анжелики Варум запланирован на 29 апреля в Crocus City Hall в Красногорске. Кроме того, вместе с супругом Леонидом Агутиным она собирается выступить 26 апреля в Саратове, 27 апреля ― в Волгограде, а 15 сентября — в Ростове-на-Дону.
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