Братислава, 17 апреля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Некоторые виды сельхозпродукции запрещено ввозить с Украины в Словакию с 19 апреля, сообщило 17 апреля портал dennikn. sk.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

Правительство Словакии утвердило временный запрет на импорт ряда товаров. Какая именно продукция подпадает под этот запрет, не указано. Для транзита украинской сельхозпродукции через территорию Словакии в республике введут особый режим.

Глава словацкого правительства Эдуард Хегер заявил, что 17 апреля вопрос запрета на ввоз с Украины зерна и другой продукции будет обсуждать рабочая группа.

Это заявление было сделано после того, как временный запрет на ввоз с Украины зерна ввели Польша и Венгрия. Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 г. В Киеве выразили недовольство решением Польши.

Руководство ряда европейских стран сообщило, что фермеры теряют прибыль из-за падения цен на продовольствие, поскольку украинское зерно часто задерживается на местных рынках и не переправляется в другие страны.