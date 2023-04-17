Канберра, 17 апреля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Серьёзным ударом по боеспособности украинских войск обернулась утечка секретных данных из минобороны США в Сеть. Об этом 17 апреля написал обозреватель издания The Australian Кэмерон Стюарт со ссылкой на выложенную секретную информацию.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«Наиболее опасным аспектом утечки была тайная информация, которая дала России представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению. В просочившихся документах указано, что именно Запад предоставляет каждой бригаде в виде военной техники», — отмечается в материале.

Обозреватель уточнил, что также считает тревожным то обстоятельство, что в интернете оказалось в свободном доступе подробное описание слабых мест противовоздушной обороны ВСУ, которую российские военные могут подавить уже в мае, что станет для Москвы огромным тактическим преимуществом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля американский нацгвардеец Джек Тейшейра был арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) в качестве подозреваемого в причастности к утечке в Сеть сверхсекретных данных министерства обороны США. Допуск военного к секретным правительственным системам был аннулирован.

14 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование дела об утечке сверхсекретных документов Пентагона заботой американских спецслужб. Он подчеркнул, что считает прерогативой российских спецслужб анализ оказавшихся в интернете секретных документов.