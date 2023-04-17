Братислава, , 16:17 — REGNUM Часть истребителей МиГ-29, переданных Вооружённым силам Украины Словакией, оказались небоеспособными. Об этом в интервью «МК» 17 апреля рассказал бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения Владимир Попов.

МиГ-29 ВВС Словакии (сс) Andrej-airliner

«Их потому и доставляли по земле, что перелететь самостоятельно они уже не могли. Это старые, ещё советские машины… Части этих истребителей, безусловно, будут использованы для восстановления других самолётов», — считает военный эксперт.

По мнению Попова, на восстановление и приведение в боеготовность всех 13 самолётов потребуется по меньшей мере 2–3 месяца, что ставит под вопрос их участие в весеннем контрнаступлении Вооружённых сил Украины.

О передаче оставшихся девяти из 13 обещанных ВСУ истребителей МиГ-29 министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил в понедельник, 17 апреля. По его словам, летательные аппараты прибыли в Киев по земле, что является грубым нарушением международных обязательств по реэкспорту российского вооружения.

Ранее передать Киеву пять истребителей МиГ-29 также обязалась Польша. Правительство Германии разрешило Варшаве направить Вооружённым силам Украины советские истребители из запасов бывшей ГДР.