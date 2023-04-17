Белгород, 17 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района с использованием беспилотника. Об этом 17 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района», — написал он в публикации и уточнил, что в результате этого никто не пострадал.

Гладков отметил, что в результате обстрела были повреждены крыша и фасад, а также выбиты стёкла в частном жилом доме, и добавил, что сотрудники оперативных и аварийных служб уже начали устранять последствия атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вячеслав Гладков написал, что в результате обстрела посёлка Красное Шебекинского городского округа со стороны ВСУ загорелось сенохранилище. Он подчеркнул, что при обстреле никто не пострадал.

Также ранее 17 апреля глава Белгородской области подтвердил, что пожары, которые произошли на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 17 апреля, начались из-за действий украинских войск. Он добавил, что не может более подробно рассказать о произошедшем, так как об этом может стать известно противнику.