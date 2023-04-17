Вашингтон, 17 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Украинские военные планируют начать контрнаступление 30 апреля. Это следует из секретных документов Пентагона, просочившихся в Сеть, на которые ссылается американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В одном из документов представлена подробная информация о технике, отправленной Киеву, график поставок с января по апрель, сведения об обучении украинских военных. Поставки планируется завершить к весеннему наступлению.

«Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля», — указано в статье.

В документах также указано, что контратака будет осуществляться 10-м корпусом Вооружённых сил Украины (ВСУ), состоящим из девяти бригад. Сейчас идёт их перевооружение за счёт новых поставок западной боевой техники.

«Общее количество оборудования, необходимого для девяти бригад, составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники, 147 единиц артиллерии, а также 571 единицу американских бронированных автомобилей HMMWV», ― говорится в одном из документов.

На каком направлении линии фронта начнётся контрнаступательная операция ВСУ и какие населённые пункты украинские войска собираются взять под свой контроль, не уточняется. При этом, согласно прогнозам, ВСУ потерпят поражение в Артёмовске (украинское название ― Бахмут) и будут вынуждены оставить город.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные эксперты, опрошенные газетой Financial Times, заявили, что контрнаступление ВСУ является делом с высокой степенью риска. По их словам, для этого необходима сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра. Специалисты считают, что для Киева риски усугубляются и отсутствием господства в воздухе, в итоге авиация России ликвидирует технику ВСУ.

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона знает, что она проигрывает в конфликте с Россией.