Хартум, 17 апреля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Командующий республиканской армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил Силы быстрого реагирования (СБР) страны, объявив их мятежниками. Об этом 17 апреля сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на суданский МИД.

EPA/STRINGER/ТАСС Абдель Фаттах аль-Бурхан

«Глава Суверенного совета принял решение распустить Силы быстрого реагирования и объявить их мятежной против государства силой», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 апреля стало известно, что общее число погибших в ходе боестолкновений в Судане, которые начались 13 апреля, увеличилось до 97 человек. При этом количество раненых возросло до 365 человек.

16 апреля трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) погибли в Судане во время боестолкновений между армией и спецназом. После этого организация временно прекратила свою работу в стране.

Позднее 16 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трёх сотрудников организации. Он добавил, что глубоко обеспокоен продолжающимися столкновениями и осуждает гибель людей.