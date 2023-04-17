Шестеро индонезийских военных погибли в ходе операции по спасению новозеландского пилота

Джакарта, , 14:29 — REGNUM В ходе операции по спасению новозеландского летчика в индонезийской провинции Папуа погибли шесть военных армии Индонезии и ещё 30 числятся как пропавшие без вести. Об этом 16 апреля сообщил австралийский телеканал ABC со ссылкой на официальные лица.

Папуа. Индонезия Abdul Rahman

Уточняется, что 15 апреля 36 индонезийских солдат из числа группы, которая разыскивает захваченного в плен представителями сепаратистской организации TPNPB-OPM пилота Филиппа Марка Мертенса, находились на посту. Затем по ним открыли огонь боевики указанной организации.

«По меньшей мере шесть человек погибли, а ещё 21 скрылся в джунглях», — говорится в сообщении со ссылкой на военные отчёты и добавляется, что официально военные подтвердили гибель только одного солдата и возможность взятия в плен ещё девятерых.

Отмечается, что, по информации телеканала, 30 индонезийских военных числятся как пропавшие без вести.

15 февраля сепаратисты из TPNPB-OPM захватили новозеландского пилота Мертенса, а самолёт, на котором он доставил в Папуа-Пегунунган пять пассажиров, был сожжён. Боевики отказываются отпустить пилота до момента объявления независимости Западного Папуа — западной части острова Новая Гвинея, который входит в состав Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что число погибших из-за оползней на островах Риау в Индонезии выросло до 44 человек. Оползни произошли из-за сильных ливней.