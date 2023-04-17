Москва, 17 апреля, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Лёва (имя при рождении Егор Бортник) на вопрос фанатов, будут ли музыканты выступать в России, ответил на своей страничке в одной из социальных сетей, что только «после лебединого озера».

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист группы «Би-2» Лёва

Отметим, любой советский человек знал: если по телевизору внепланово транслируют «Лебединое озеро», значит, в стране что-то случилось. Во время августовского путча 1991 года, когда танки вошли на Красную площадь, по телевизору показывали балет на музыку Чайковского. Так балет «Лебединое озеро» в сознании людей невольно стал своего рода неофициальным символом смены власти.

Проживающий в Израиле и передающий гонорары на нужды Украины Лёва из «Би-2» отказался от российского рок-фестиваля «Нашествие», заявив, что выступать на фестивале с таким названием группа «никогда не будет».

При этом, несмотря на бескомпромиссные заявления солиста, билеты на концерт в «Лужниках» 10 июня всё ещё находятся в свободной продаже. Стоимость их составляет от 2300 до 8500 рублей. При этом нераспроданных мест осталось немного.

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе «Лужников» 3 апреля заявили, что концерта группы «Би-2», который активно анонсируют сами музыканты в соцсетях, нет в планах концертной площадки. За купленные билеты на концерт администрация ответственности не несёт. В «Лужниках» также сообщили, что 11 июня на Большой спортивной арене состоится финал Кубка России по футболу. Тем временем на сайте группы и на других специализированных площадках по продаже билетов до сих пор есть предложения на концерт в «Лужниках». Цена за билет в фан-зону стартует от 4700 рублей.