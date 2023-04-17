Москва, 17 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Артистка балетной труппы Большого театра Юлия Бондарева стала жертвой телефонных мошенников, которые поочерёдно представлялись сотрудниками полиции, Центробанка и Следственного комитета. Они вынудили балерину перевести 700 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

15 апреля в полицию обратилась 21-летняя балерина Большого театра Юлия Бондарева. Девушка рассказала, что уже целый месяц ей названивают мошенники. Но поняла это балерина не сразу. Звонки начались ещё 16 марта, тогда с девушкой связался незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил балерине, что с её карты кто-то пытается украсть деньги. Потом девушке звонили из «Центробанка» и даже «Следственного комитета». Все эти «специалисты» убеждали Юлию оформить кредиты и перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Мошенники были так убедительны, что девушка долго не могла заподозрить подвоха. Она успела перевести им крупную сумму денег, прежде чем поняла, что стала жертвой преступления.

«21-летняя заявительница сообщила, что в период с 16 марта по 12 апреля ей звонили неизвестные, которые представлялись полицейскими, сотрудниками Центрального банка России и следователем Следственного комитета. Под предлогом защиты от мошенников, которые якобы пытаются оформить кредит на имя заявительницы в пяти кредитных организациях, её убедили взять кредит и перевести на неизвестный счёт 700 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению проводится проверка.

Юлия Бондарева — артистка балетной труппы Большого театра. Балерина участвует в таких постановках, как «Щелкунчик», «Мастер и Маргарита», «Сделано в большом» и многих других. В 2018 году Юлия была удостоена премии Международного балетного конкурса «Ваганова-prix».

Ранее ИА REGNUM сообщал, что в Москве мошенники обокрали дрессировщицу слонихи-убийцы Даши. Артистка-дрессировщица «Театра зверей Дурова» Людмила Терехова, мужа которой в 2001 году насмерть затоптала слониха, перевела преступникам 887 000 рублей.