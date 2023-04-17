Вашингтон, 17 апреля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Западные страны намерены втянуть Россию в конфликт с Грузией, так как Украина проигрывает. Такое мнение 16 апреля высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Они [страны Запада] хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам», — сказал он.

Эксперт уточнил, что западные страны хотят, чтобы Грузия вновь напала на Абхазию, что могло бы отвлечь российские войска от Украины, однако, по его мнению, такой вариант развития ситуации никоим образом не сможет изменить сложившееся положение дел.

«У Грузии нет никаких шансов», — пояснил Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская сторона знает, что она проигрывает в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Запад подталкивает ВСУ к началу «массивного» контрнаступления в ближайшее время, однако у украинских войск, по его мнению, нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию.