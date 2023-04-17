Москва, 17 апреля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Посла США в Москве Линн Трейси пригласили для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которое пройдёт 18 апреля. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба комиссии.

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Посол США в РФ Линн Трейси

Отмечается, что на заседании депутаты обсудят вопросы о государственном контроле за соблюдением законодательства об иностранных агентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций в стране.

«На заседание комиссии для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине приглашена посол США в России Линн Трейси», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину известно о докладе парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, которые связаны с деятельностью биологических лабораторий США на территории Украины. Он подчеркнул, что российская сторона должна делать всё возможное, чтобы мировая общественность обратила внимание на эту «незаконную деятельность» США.