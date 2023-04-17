Норрчёпинг, Швеция, , 09:25 — REGNUM В Швеции в понедельник, 17 апреля, на территории королевства начнутся крупнейшие за последние 25 лет военные учения «Aurora 23». Об этом накануне сообщили на официальном сайте шведского Министерства обороны.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что военные учения с участием 26 тысяч человек будут проведены с целью повышения боеспособности Вооружённых сил Швеции и усиления потенциала для противодействия вооружённому нападению на страну.

«Учения пройдут в воздухе, на земле и в море. Будут задействованы подразделения по всей Швеции. Учения в первую очередь будут проведены на юге Швеции, а также на острове Готланд и его окрестностях», — говорится в распространённом сообщении.

По словам Минобороны Швеции, для осуществления военных учений авиации будут задействованы авиабазы и гражданские аэропорты, расположенные в Уппсале, Сритенасе, Мальмене, Норрчёпинге, Нючёпинге, Кальмаре, Висбю, Тролльхеттане, Роде, Хагсхульте и Роннебю.

17 апреля крупномасштабные военные учения также начали Военно-воздушные силы Южной Кореи и Соединённых Штатов Америки. 12-дневные ежегодные совместные учения, согласно данным агентства Рёнхап, пройдут на авиабазе в городе Кванчжу.