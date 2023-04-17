Минобороны Швеции проведёт крупнейшие за последние 25 лет военные учения
Норрчёпинг, Швеция, 17 апреля, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Швеции в понедельник, 17 апреля, на территории королевства начнутся крупнейшие за последние 25 лет военные учения Aurora 23. Об этом накануне сообщили на официальном сайте шведского министерства обороны.
Отмечается, что военные учения с участием 26 тысяч человек будут проведены с целью повышения боеспособности Вооружённых сил Швеции и усиления потенциала для противодействия вооружённому нападению на страну.
«Учения пройдут в воздухе, на земле и в море. Будут задействованы подразделения по всей Швеции. Учения в первую очередь будут проведены на юге Швеции, а также на острове Готланд и в его окрестностях», — говорится в распространённом сообщении.
По словам представителя минобороны Швеции, для осуществления военных учений авиации будут задействованы авиабазы и гражданские аэропорты, расположенные в Уппсале, Сотенесе, Мальмё, Норрчёпинге, Нючёпинге, Кальмаре, Висбю, Тролльхеттане, Роде, Хагсхульте и Роннебю.
17 апреля крупномасштабные военные учения также начали Военно-воздушные силы Южной Кореи и Соединённых Штатов Америки. 12-дневные ежегодные совместные учения, согласно данным агентства Рёнхап, пройдут на авиабазе в городе Кванчжу.