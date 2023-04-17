Хартум, 17 апреля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Общее число погибших в ходе боестолкновений в Судане увеличилось до 97 человек. Об этом 17 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на суданский профсоюз врачей.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

«По меньшей мере 97 гражданских лиц были убиты … после начала боевых действий в Судане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество раненных в результате столкновений в стране возросло до 365 человек. Ранее 17 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в результате столкновений в Судане, которые происходят с 13 апреля, погибли 83 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) погибли в Судане во время боестолкновений между армией и спецназом.

После этого ВПП ООН временно прекратила свою работу в стране. По словам директора организации Синди Маккейн, ВПП ООН не может работать в стране, если безопасность команды и партнёров не гарантирована. Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответу виновных в гибели трёх сотрудников организации.