Москва, 17 апреля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Большинство западных компаний, несмотря на обещание уйти из России после начала конфликта на Украине в 2022 году, продолжают работать в стране. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила журналистка Робин Диксон в статье для издания Washington Post.

Мария Девахина/РИА Новости Гипермаркет «Ашан»

По её словам, согласно исследованиям учёных из Университета Санкт-Галлена (Швейцария), к ноябрю прошлого года Россию покинули менее 9% западных фирм и компаний, имеющих также в стране и дочерние предприятия.

Отмечается, что оставшиеся в России западные компании, в большей мере зависящие от российского бизнеса, также захватили долю рынка, освободившуюся после ухода конкурентов.

Накануне российское подразделение немецкой химико-промышленной компании Henkel, не дожидаясь завершения сделки по продаже активов, приступило к русификации брендов. Продукцию продолжают выпускать на тех же предприятиях, как и прежде.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития призвал заместить ушедший из России зарубежный капитал с целью укрепления финансового суверенитета страны.