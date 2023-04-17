В МИД России назвали условия возврата к реализации ДСНВ
МИД: Россия готова обсудить возврат к ДСНВ при отказе США от враждебного курса
Москва, 17 апреля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. В МИД РФ рассказали при каких условиях Россия рассмотрит возможность возвращения к реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В первую очередь — при отказе США от враждебного курса, пишут «Известия».
Также в список так называемых условий входит соблюдение Белым домом технической стороны договора.
Опрошенные изданием эксперты заявили, что в ближайшее время переговоров по ДСНВ не может быть вообще — Москва ждёт конкретных шагов со стороны Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что Россия и США вступят в очень опасную бесконтрольную гонку ядерных вооружений. Это может случиться, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет принят новый документ.