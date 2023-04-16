Копенгаген, 17 апреля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген не придерживается никаких запретов в поставках вооружений Киеву и не задумывается о цене эскалации конфликта для украинского народа. Своё мнение дипломат озвучил в интервью «Известиям».

Цитата из видео dr.dk. 2023. Дания ВСУ с нашивкой террористической организации

По словам Барбина, власти Дании уверены, что Запад имеет все возможности «нанести России военное поражение на Украине».

«В Дании не задумываются, какая судьба ждёт Украину и её граждан — у Копенгагена нет никаких «красных линий» или запретов для передачи всё новых вооружений», — сказал посол.

Отмечается, что в Дании недавно был учрежден специальный фонд на сумму 1 млрд долларов для помощи ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время Дания отправит на Украину первую партию немецких танков Leopard 1. Всего обещано 100 машин.