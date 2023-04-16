Запорожье, Запорожская область, 16 апреля, 2023, 23:10 — ИА Регнум. От шести до восьми взрывов прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье вечером 16 апреля. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

По словам Рогова, примерно с 21:42 в Запорожье прозвучала серия громких взрывов. Их было слышно в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском, Космическом и Шевченковском. Всего было не менее 6-8 прилётов.

Как сообщало ИА REGNUM, сирены воздушной тревоги 16 апреля включили в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Сумской и Харьковской областях и в подконтрольных Киеву населённых пунктах Запорожской области.

Взрывов не было и тревогу отключили.