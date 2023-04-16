Вильнюс, , 17:05 — REGNUM Общеобразовательные школы Литвы с преподаванием на польском и литовском языках должны обеспечить учащимся, которые выбрали в качестве второго иностранного языка русский, возможность завершить курс обучения. Об этом 16 апреля заявила советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

«Немалая часть учащихся ранее уже сделала выбор второго иностранного языка в пользу русского. Необходимо обеспечить преемственность обучения, чтобы они могли завершить программу курса», — приводит агентство ELTA её слова.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предложила преподавать польский язык как второй иностранный в школах, где в данном качестве преподаётся русский язык. Она сообщила о нехватке учителей иностранных языков, а также потребовала от школ расширить предложение по изучению второго иностранного языка. По её словам, у детей должен быть «лучший выбор».

При этом Шимоните рассказала, что выучила русский, играя с другими детьми во дворе. Она также призналась, что знание русского языка пригодилось ей в жизни.

В министерстве образования Литвы посчитали «ненормальным», что почти 70% школьников выбирают русский язык как второй иностранный. Глава ведомства Юргита Шюгждинене предположила, что «выбор в пользу русского языка будет становиться все меньшим». Решающее влияние при выборе второго иностранного языка на своих детей оказывают родители, поэтому с ними следует вести работу для изменения ситуации, сказала она. По данным ведомства, в прошлом учебном году выбор в пользу русского языка сократился с 81% до 77%, в настоящее время — до 68%. Напомним, в Литве русский язык в качестве второго иностранного изучают три четверти школьников 6–12-х классов — около 110 тысяч учеников.