В Болгарии обсуждают идею временного запрета на поставки зерна с Украины
София, 16 апреля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Руководство Болгарии, последовав примеру Польши и Венгрии, обсуждает идею запрета на импорт зерна с Украины. Об этом 15 апреля заявил журналистам министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев.
Он отметил, что нужно встать на защиту интересов Болгарии, уточнив, что если два государства введут такой запрет, а Болгария этого не сделает, то количество зерна с Украины на территории страны увеличится.
Гечев добавил, что 17 апреля ожидает доклады о юридической составляющей введенных Польшей и Венгрией запретов, а также уже обсуждает подобную возможность с министерством экономики.
«Полагаю, что уже во вторник мы соберем весь необходимый для принятия решения объем информации», — приводит слова министра Болгарское национальное радио.
Гечев также добавил, что планирует обсудить сложившуюся ситуацию с президентом страны Руменом Радевым.
Как передавало ИА REGNUM, Еврокомиссия считает неприемлемыми запреты Польши и Венгрии на импорт зерна и другой аграрной продукции с Украины.
«Мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — заявили в пресс-службе ЕК.
15 апреля правительство Польши уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. 8 апреля министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил об усилении контроля зерна и масличных культур, поступающих с Украины.
Польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины. Они отмечали, что часть зерна, которое формально должно перенаправляться из Польши в другие государства, остаётся в стране, что приводит к снижению цен и убыткам фермеров.
Подобные проблемы испытывают и фермеры других стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Венгрии, Чехии, Болгарии, Румынии, Словакии. Правительство Венгрии в начале апреля заявило об усилении контроля ввоза зерна с Украины, обсуждается также вопрос о возвращении пошлин на данный вид продукции.