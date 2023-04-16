Лондон, 16 апреля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ является делом с высокой степенью риска. Об этом 16 апреля написала газета Financial Times, ссылаясь на военных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

Так, по словам бывшего офицера британского Королевского инженерного корпуса Ника Ганнелла, для контрнаступления необходима сыгранность всего гигантского общевойскового оркестра.

«Каждый должен сыграть свою роль», — приводит издание его слова, уточнив, что у этого экс-военнослужащего большой опыт прорыва обороны противника.

Отмечается, что для Киева риски усугубляются и отсутствием господства в воздухе. В связи этим бывший военный делает выводы, что авиация России ликвидирует технику ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что на Западе не считают возможность возвращения Крыма реалистичной. По его словам, абсолютное большинство западных политиков, аналитиков и журналистов «пока не видят возврата Крыма как реалистичную перспективу».

Обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post заявил, что политики в США сомневаются в успехе наступления ВСУ из-за нехватки вооружения и недостаточной подготовки. По его словам, американские чиновники признали, что существуют препятствия для реализации Киевом амбициозного плана по наступлению.

Глава оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Бондарев отметил, что ресурсы ВСУ истощены, поэтому контрнаступление украинской армии обречено на провал.