Грозный, 16 апреля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал пятерых военнослужащих полка «Ахмат-Север», 15 апреля вернувшихся из плена ВСУ, доказать себе и всей стране, что их попадание в плен к украинским военным было вынужденным шагом. Об этом он заявил в своём Telegram-канале 16 апреля.

Елена Афонина/ТАСС Рамзан Кадыров

«У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но, как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», — написал Кадыров.

Он рассказал, что за час до того, как военнослужащие попали в плен, они сообщали о том, что у них заканчиваются патроны. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы должны были беречь боеприпасы, обдумывая каждый выстрел, но, вероятно, были недостаточно хорошо подготовлены к бою. Кадыров отметил, что в этом отчасти есть и его вина, и выразил радость по поводу того, что военнослужащие остались живы.

«Конечно, плен не преступление. Я все понимаю. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!» — отметил чеченский лидер.

Он привёл в пример военного из Чечни Киргиза Мусиханова, который попал в плен с ранением, но, вернувшись, снова отправился в зону проведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, на родине освобождённых из плена военнослужащих 15 апреля встречали их родственники, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, глава республиканского управления МВД Руслан Алханов и вице-премьер правительства региона Абузайд Висмурадов. Один из бойцов рассказал, что в плену с российскими военнослужащими обращались «так себе».

Чеченские военные попали в плен ВСУ в декабре 2022 года. Они не помнят, как оказались в плену, потому что были контужены.