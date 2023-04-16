Daily Mail: в Индии в прямом эфире застрелили экс-члена парламента Ахмеда

Нью-Дели, , 14:08 — REGNUM В индийском штате Уттар-Прадеш во время прямого телеэфира застрелили бывшего члена парламента Индии Атика Ахмеда, осуждённого за похищение человека, и его брата Ашрафа. Об этом сообщает DailyMail.

Место убийства бывшего депутата парламента Атика Ахмеда и его брата Ашрафа © EPA/PRABHAT KUMAR VERMA/ТАСС

Инцидент произошёл в тот момент, когда политик, которого сопровождала полиция для медицинского освидетельствования, остановился, чтобы поговорить с журналистами.

Убийство произошло через два дня после того, как сын Ахмеда Асад был застрелен полицией штата в ходе перестрелки. Когда Ахмед ответил на вопрос журналистов о том, почему он не присутствовал на похоронах сына, стрелок подкрался к жертве со спины и выстрелил в голову.

После этого двое других стрелков застрелили брата Ахмеда, имевшего криминальное прошлое. В результате инцидента также пострадали сотрудник полиции и журналист.

Власти штата поручили судебной комиссии расследовать произошедшее, а также запретили большие собрания в районе Уттар-Прадеш.

Атик Ахмед и его брат были арестованы в апреле в связи с убийством Умеша Пала, ключевого свидетеля по делу об убийстве в 2005 году законодателя Раджу Пала. В 2019 году политик был заключён в тюрьму после того, как его признали виновным в похищении человека.

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