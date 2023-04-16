Минск, 16 апреля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Несколько фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов белорусской компании, владеющей сайтом TUT. BY, были помилованы. Об этом сообщил 16 апреля в соцсети один из обвиняемых Сергей Повалишев.

Иван Шилов ИА REGNUM Решение суда

По его словам, помилованные подавали в декабре 2022 года прошение о снятии с них обвинений. Положительное решение суд принял по обращениям девяти человек.

«Каждая история имеет начало и конец. На днях в этой истории была поставлена точка — нас помиловали», — написал Повалишев.

Ранее экс-директор портала TUT. ВY Людмила Чекина и главный редактор художественно-редакционного отдела издания Марина Золотова были приговорены Минским городским судом к 12 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов путём умышленного занижения налоговой базы, что повлекло причинение ущерба в особо крупном размере. Руководители портала также наказаны за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности.

Бывшие журналистки белорусского портала TUT. BY Ольга Лойко и Елена Толкачева включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Портал был закрыт по решению Генпрокуратуры республики за нарушения закона, позже его признали экстремистским, как и компанию «Тут бай медиа», которая владела ресурсом.