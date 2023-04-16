Буэнос-Айрес, 16 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Аргентине с начала года зарегистрировали свыше 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этого государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Аргентина

«На сегодняшний день зарегистрировано 41 257 случаев денге, а циркуляция вируса зарегистрирована в 15 юрисдикциях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в 37 914 случаях заражение произошло на территории Аргентины.

Как передавало ИА REGNUM, ещё трём туристам в Красноярском крае при возвращении домой был установлен диагноз «лихорадка денге», среди заболевших есть годовалый ребёнок. Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю отметил, что отдыхающие заболели из-за несоблюдения простых мер безопасности.

Всего с начала 2023 года в Красноярском крае было зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки денге, при этом все заболевшие возвратились из Таиланда.

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России, 128 стран Юго-Восточной Азии, Океании, Западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн, являются эндемичными по лихорадке денге. С начала 2019 года случаи заболевания лихорадкой денге вследствие местной передачи выявлены в странах Европы: Испании, Италии и Франции.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся при укусах москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.