Тосно, Ленинградская область, 16 апреля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Дачница обнаружила мумифицированный женский труп на крыльце своего дома в садовом товариществе «Лесное-3». Об этом сообщает 16 апреля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Женщина приехала на дачу и нашла труп возле входной двери. Умершая лежала рядом со свёрнутым ковром и хозяйственной утварью. Предположительный возраст погибшей — 45–50 лет, при ней нашли мобильный телефон и 3400 рублей.

Личность женщины и обстоятельства её смерти устанавливают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Москве два мумифицированных женских трупа нашли при демонтаже жилого дома. Выяснилось, что умершие — 86-летняя пенсионерка и её 59-летняя дочь. Мёртвыми в квартире они пролежали по меньшей мере полгода. На теле дочери обнаружили признаки насильственной смерти — её руки были связаны за спиной. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.