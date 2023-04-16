Хартум, 16 апреля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Базы и штабы суданских сил быстрого реагирования (спецназа) в семи городах, включая пять административных центров штатов, перешли под контроль военных. Об этом говорится в опубликованном 16 апреля заявлении Главного командования ВС Судана.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

Военные заявили, что «установили контроль над базами и штабами спецназа» в городах Порт-Судан, Эд-Дамазин, Кости, Кассала, Гедареф и Кадугли, а также захватили лагерь спецназа Карари в Омдурмане. Пять из названных населённых пунктов являются административными центрами штатов Красное Море, Голубой Нил, Кассала, Гедареф и Кадугли.

Бойцы спецназа «бросились в бегство и оставили всё свое снаряжение и все транспортные средства», указано в заявлении военных в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане начались столкновения между вооружёнными силами и спецназом. Каждая из сторон обвинила другую в нападении на свой штаб. Бои разгорелись не только в столице Хартуме, но и на территориях семи из 18 штатов. Боевые действия могут перерасти в полномасштабный гражданский конфликт. По данным на утро 16 апреля, погибли 56 человек, ещё почти 600 пострадали. В числе погибших — и силовики, и гражданские лица.