Хартум, 16 апреля, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Центральный комитет врачей Судана сообщил, что количество погибших при столкновениях в стране растёт.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

По информации Reuters, на утро 16 апреля зафиксировано уже 56 погибших, 596 человек пострадали. В числе жертв как мирное население, так и военные.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН обратился к сторонам конфликта в Судане с призывом немедленно прекратить боевые действия.

В СБ призвали вернуться к диалогу, выразив сожаление в связи с гибелью и ранениями людей.