Хартум, 16 апреля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН обратился к сторонам конфликта в Судане с призывом немедленно прекратить боевые действия.

David Stanley Судан

Совбез призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий, восстановлению спокойствия. Члены СБ призвали вернуться к диалогу, выразив сожаление в связи с гибелью и ранениями людей.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Судана взяли под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурмане после того, как там обстреляли их лагерь.

В результате столкновений в Судане 15 апреля погибли не менее 25 человек, 183 получили ранения.