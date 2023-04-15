Грозный, 16 апреля, 2023, 01:18 — ИА Регнум. Доказать верность присяге и вернуться на фронт призвал освобождённых из украинского плена пятерых чеченских бойцов глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По мнению Кадырова, у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену, а вернувшись на передовую, он докажет, что другого выхода не было. Поэтому глава Чечни принял решение не встречаться с ними.

«Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль», — написал он в своём Telegram-канале.

В качестве примера Кадыров привёл Киргиза Мусиханова, который после ранения попал в плен, но вернулся в зону СВО в составе спецназа «Ахмат» и сейчас показывает хорошие результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, чеченские военные попали в плен ВСУ в декабре 2022 года. Они не помнят, как оказались в плену, потому что были контужены. Бойцы верили, что их освободят. 15 апреля военнослужащие полка «Ахмат-Север» вернулись в Чечню. Один из бойцов рассказал встречающим, что в плену с российскими военнослужащими обращались «так себе».